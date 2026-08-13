L'ombre des légendes

L'espionnage vu de l'intérieur Plongez dans les arcanes du monde de l'espionnage avec Sergueï Jirnov, ancien officier du KGB et témoin privilégié de l'Histoire secrète. Dans ce livre captivant, Serguei Jirnov emmène le lecteur au coeur de dix grandes affaires d'espionnage qui ont changé le cours des événements mondiaux. Avec une plume alerte et un regard incisif, il révèle les coulisses des opérations clandestines menées par les agents des plus grandes agences : CIA, MI6, Mossad, et bien sûr, KGB. Ces récits, entre vérités historiques et anecdotes personnelles, décryptent les stratégies, les trahisons, et les enjeux à l'origine des missions les plus audacieuses du XXe et XXIe siècles. A chaque chapitre, Serguei Jirnov dévoile des vérités glaçantes et des épisodes méconnus, tout en livrant une analyse percutante sur les conséquences de ces opérations pour le monde d'aujourd'hui. Ce livre n'est pas seulement une plongée dans l'ombre des espions, il est aussi une réflexion sur les notions de loyauté, de pouvoir et de moralité dans un univers où rien n'est jamais totalement blanc ou noir. Un ouvrage indispensable pour tous les amateurs d'histoires vraies, de géopolitique et de thrillers réels. Sergueï Olegovitch Jirnov (en russe : ), né le 17 avril 1961 à Moscou, est un auteur franco-russe et ancien officier traitant du KGB soviétique. Il est également journaliste et spécialiste en relations internationales. Il poursuit en justice, en 1999, le Service des renseignements extérieurs de la fédération de Russie pour la non-remise du diplôme d'espion de l'Institut du Drapeau rouge du KGB. Il est poursuivi en Russie pour la divulgation de secrets d'Etat dans des articles sur internet et contraint en 2001 de s'exiler en France, où il reçoit le statut de réfugié.