Oubliez l'éternel poêlée persillée ! Les champignons sont de véritables pépites culinaires : parfumés, polyvalents, riches en umami et capables de transformer n'importe quel plat du quotidien en recette de chef. Crus, sautés, rôtis, mixés, en tartinade ou en dessert surprise... ils savent tout faire. Ce Petit Cahier vous invite à redécouvrir ces prodiges de la forêt (et de l'étal) sous un nouveau jour. - Un petit format, un max d'idées à cuisiner Un livre illustré, pratique et inspirant pour explorer tout le potentiel des champignons : shiitaké, pleurotes, cèpes, champignons de Paris, enoki, girolles... - 15 recettes créatives & illustrées Pour sortir des sentiers battus : Petits flans aux champignons, Parmigiana de girolles, Médaillons de veau aux morilles, Nems aux pleurotes, etc. - L'ingrédient chouchou de la cuisine moderne Naturels, végétariens, riches en saveurs, durables et ultra tendance : les champignons séduisent tous ceux qui veulent cuisiner mieux, bon et de saison - sans sacrifier le plaisir. Des recettes simples, originales et pleines de caractère pour redonner aux champignons la place qu'ils méritent dans votre cuisine.