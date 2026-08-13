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De bouche à oreilles

Roger Maudhuy

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Voici un livre rare : il est entièrement constitué de récits, contes et légendes, collectés durant ces quarante dernières années partout en France, du Nord au Gard, du Finistère aux Alpes-Maritimes, du Bas-Rhin aux Pyrénées, avec quelques escapades en Wallonie et en Suisse romande. Son auteur est considéré comme un des meilleurs spécialistes du folklore français. Dans la préface d'un de ses livres, Claude Seignolle n'hésita pas à écrire que Roger Maudhuy est son "successeur en folklore" . Quant à la presse, devant sa propension à enquêter sur le terrain, elle le surnomma "le Maigret du folklore" . C'est un titre auquel Maudhuy tient bien plus qu'à ses nombreux prix. Il donne ici la parole à plus de 130 narrateurs, derniers représentants d'une littérature orale authentique. Au fil des pages, on fait rencontre avec Diable et fées, vignerons et curés, revenants et dames blanches, damnés et saints, êtres de la brume et de la nuit, loups parfois garous et autres korrigans, sans oublier le Petit Poucet, Jean de l'Ours et Gargantua. C'est tout le panthéon de nos ancêtres qui est conté ici, directement de bouche à oreilles.

Par Roger Maudhuy
Chez Hémisphères Editions

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Auteur

Roger Maudhuy

Editeur

Hémisphères Editions

Genre

Contes et nouvelles

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De bouche à oreilles

Roger Maudhuy

Paru le 13/08/2026

164 pages

Hémisphères Editions

20,00 €

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