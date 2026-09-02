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Mon journal feel good Hello Kitty & Friends

Sanrio

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Accordez-vous un un temps pour vous : notez les choses qui vous font du bien, dessinez ce qui vous calme et arrêtez-vous un moment pour souffler - Un carnet à feuilleter et des rubriques à compléter au gré de ses envies : dessins, listes, coups de coeur, projets... - Des idées de temps pour soi, pour s'arrêter et souffler un moment - Des pages de motifs à découper pour décorer votre carnet, qui ne ressemblera qu'à vous - Des couleurs douces pour un vrai moment cocooningDès 12 ans.

Par Sanrio
Chez Hachette

|

Auteur

Sanrio

Editeur

Hachette

Genre

Littérature française

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Mon journal feel good Hello Kitty & Friends

Sanrio

Paru le 02/09/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017390336
9782017390336
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