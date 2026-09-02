Mon journal feel good Hello Kitty & Friends

Accordez-vous un un temps pour vous : notez les choses qui vous font du bien, dessinez ce qui vous calme et arrêtez-vous un moment pour souffler - Un carnet à feuilleter et des rubriques à compléter au gré de ses envies : dessins, listes, coups de coeur, projets... - Des idées de temps pour soi, pour s'arrêter et souffler un moment - Des pages de motifs à découper pour décorer votre carnet, qui ne ressemblera qu'à vous - Des couleurs douces pour un vrai moment cocooningDès 12 ans.