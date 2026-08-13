"L'Antiquité à l'écran" n'est pas seulement une reconstitution historique : c'est un langage à travers lequel le présent se raconte. Le volume propose une cartographie ample et lisible des formes sous lesquelles le monde antique revit au cinéma, du péplum aux films qui l'évoquent de manière plus indirecte. Le volume analyse près de 50 oeuvres et développe 20 parcours thématiques, en suivant de grands ensembles comme les mythes et les religions, le pouvoir et le peuple, les guerres et les conquêtes, les femmes, la propagande et la censure. Enrichi d'un important appareil iconographique, d'un index des films et d'une bibliographie sélective, c'est un livre de référence pour tous ceux que passionnent le cinéma, l'histoire culturelle et l'imaginaire classique.