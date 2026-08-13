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L'Antiquité à l'écran

AA.VV., Jean-Max Méjean

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"L'Antiquité à l'écran" n'est pas seulement une reconstitution historique : c'est un langage à travers lequel le présent se raconte. Le volume propose une cartographie ample et lisible des formes sous lesquelles le monde antique revit au cinéma, du péplum aux films qui l'évoquent de manière plus indirecte. Le volume analyse près de 50 oeuvres et développe 20 parcours thématiques, en suivant de grands ensembles comme les mythes et les religions, le pouvoir et le peuple, les guerres et les conquêtes, les femmes, la propagande et la censure. Enrichi d'un important appareil iconographique, d'un index des films et d'une bibliographie sélective, c'est un livre de référence pour tous ceux que passionnent le cinéma, l'histoire culturelle et l'imaginaire classique.

Par AA.VV., Jean-Max Méjean
Chez Gremese International

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Auteur

AA.VV., Jean-Max Méjean

Editeur

Gremese International

Genre

Essais

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L'Antiquité à l'écran

AA.VV., Jean-Max Méjean

Paru le 17/09/2026

Gremese International

35,00 €

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Scannez le code barre 9782366774559
9782366774559
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