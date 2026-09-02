Les Moodz - Zoumzoum n'arrive pas à rester calme

Entrez dans la maison des Moodz et découvrez l'histoire de Zoumzoum qui a des dificultés à patienter en restant tranquille. - Une histoire pleine d'amitié, d'écoute et d'entraide - Un album qui aborde le thème de la concentration - Des conseils à destination des parents et des éducateurs-rices pour réguler aider les enfants à canaliser leur énergie et à se concentrerDès 3 ans. Résumé : Zoumzoum, Grongron et Youpi se cachent près de l'étang pour observer des oiseaux. Mais Zoumzoum n'arrive pas rester tranquille et les fait fuir. Comment l'aider à se concentrer ?