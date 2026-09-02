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Les Moodz - Zoumzoum n'arrive pas à rester calme

Xxx

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Entrez dans la maison des Moodz et découvrez l'histoire de Zoumzoum qui a des dificultés à patienter en restant tranquille. - Une histoire pleine d'amitié, d'écoute et d'entraide - Un album qui aborde le thème de la concentration - Des conseils à destination des parents et des éducateurs-rices pour réguler aider les enfants à canaliser leur énergie et à se concentrerDès 3 ans. Résumé : Zoumzoum, Grongron et Youpi se cachent près de l'étang pour observer des oiseaux. Mais Zoumzoum n'arrive pas rester tranquille et les fait fuir. Comment l'aider à se concentrer ?

Par Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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Les Moodz - Zoumzoum n'arrive pas à rester calme

Xxx

Paru le 23/09/2026

32 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017390107
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