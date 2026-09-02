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#Beaux livres

Vive l'automne !

Disney

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Les jours se raccourcissent, la nature se pare de vermeil... l'automne et son lot de merveilles viennent d'arriver ! Viens célébrer cette magnifique saison aux côtés de tes personnages Disney et Pixar préférés ! Décore ta citrouille d'Halloween avec Tiana, promène-toi dans la forêt avec Pocahontas, puis rentre au chaud pour déguster ta boisson favorite avec Aurore. Laisse parler ton imagination et pare ces coloriages 100 % cozy de tes plus belles couleurs ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS pour donner vie à des personnages Disney adorables 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Disney ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âge

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Vive l'automne !

Disney

Paru le 02/09/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017386629
9782017386629
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