La vie en lisière

Ce texte a été composé à la suite d'une période de vie à la campagne, en France. Rythmé par des marches, il expose la distance prise avec un monde et une pratique académique de la philosophie. Mais au-delà de cette discipline, c'est une méditation sur l'espace des femmes qui s'ouvre, transposable à bien d'autres domaines professionnels. La violence ordinaire y prend différents visages, au point d'amener à réfléchir à une perte fondamentale : de sa dimension symbolique à sa traversée physique, l'espace semble perdu. Mais marcher dans cet espace perdu des femmes amène à rejoindre d'autres êtres échappés, êtres en fuite, et, au-delà des femmes, à penser une créativité depuis cette marge, cette vie en lisière plus ou moins obligée. Il s'agit de vouloir développer un travail indépendant, qui se sait partiellement ignoré, mais continue d'oeuvrer, en lisière de la visibilité régnante et de ses effets de pouvoir.