Ethique aux quantiques

La physique quantique vous effraie ? Laissez-vous guider au coeur de l'infiniment petit, là où le réel défie toute logique. A travers huit nouvelles fascinantes, les auteurs humanisent une science réputée ardue en mettant en lumière les destins trépidants de génies tels qu'Heisenberg, Einstein ou Schrödinger. Entre intrication, univers parallèles et mystères de la matière, ils explorent les frontières du possible. Ce voyage, à la croisée de la rigueur scientifique et de l'imaginaire romanesque, propose une véritable éthique face aux vertiges du microcosme. Cet ouvrage naît d'une amitié profonde entre un physicien et un thérapeute. Il paraît aujourd'hui comme un ultime hommage à Yannick Guébel, disparu en octobre 2023, qui voyait dans l'infiniment petit une source infinie de sagesse et de connexion humaine.