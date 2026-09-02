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Bali Java Sumatra

Cyril Rouquet-Prévost

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De Bali en passant par Java ou Sumatra, bienvenue en Indonésie, le plus grand archipel du monde. Cyril Rouquet-Prévost, chef médiatique international, spécialiste de la cuisine d'Asie du Sud-Est, et Restiwi Chotimah, cheffe indonésienne, vous invitent à voyager au coeur des saveurs indonésiennes. Entre tradition et cuisine du quotidien, découvrez plus de 100 recettes, qui vous guident, pas à pas, pour recréer chez vous une cuisine à la fois simple et parfumée. La cuisine indonésienne se déguste selon l'envie, sur une feuille de bananier, en famille ou dans un warung, ces petits restaurants de rue. Passez de la street food avec les irrésistibles satés grillés au nasi goreng du petit déjeuner ou encore aux plats familiaux comme le rendang richement parfumé, le poulet frit et les poissons caramélisés. Vous craquerez pour les kue, ces délicieuses pâtisseries comme les pisang goreng, les merveilleux gâteaux à étages, servis avec du thé ou du café indonésien, à moins que vous ne préfériez boire un jamu, l'élixir de l'archipel, ou déguster un cendol, le bubble tea local.

Par Cyril Rouquet-Prévost
Chez Hachette

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Auteur

Cyril Rouquet-Prévost

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine asiatique

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Bali Java Sumatra

Cyril Rouquet-Prévost

Paru le 02/09/2026

224 pages

Hachette

29,95 €

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