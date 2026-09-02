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Un grand week-end Séville

Anonyme, Collectif, Nathalie Campodonico

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Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Séville grâce à ce guide. Dans cette édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont désormais placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences uniques : déambuler au coucher du soleil sur les toits de la cathédrale, goûter aux vapeurs des bains arabes, vibrer au son du flamenco dans un vieux tablao de Séville, goûter au " sang du Christ " chez El Garlochi... - Des activités 100 % locales : descendre le Guadalquivir en paddle, apprendre à confectionner des tapas au marché de Triana, s'essayer au taconeo en robe de flamenco... - Notre nouvelle sélection de restos, bars, clubs et boutiques tendances pour s'immerger dans l'ambiance de Séville. Les coups de coeur et les tops de nos auteurs, passionnés de la ville : cuisine d'auteur, gastrobar, pâtisserie, huile d'olive... - Un plan détachable avec toutes les adresses localisées.

Par Anonyme, Collectif, Nathalie Campodonico
Chez Hachette

|

Auteur

Anonyme, Collectif, Nathalie Campodonico

Editeur

Hachette

Genre

Espagne - Andalousie

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Un grand week-end Séville

Anonyme, Collectif, Nathalie Campodonico

Paru le 02/09/2026

200 pages

Hachette

10,95 €

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9782017368328
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