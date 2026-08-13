IFSI Mode d'emploi

Les conseils de 3 infirmiers reconnus pour réussir ton année en IFSI ! Tu t'apprêtes à faire ta rentrée en 1re, 2e ou 3e année en IFSI ? Si tu es perdu dans l'organisation de ton année, que tu ne sais pas comment réviser et que tu cherches à optimiser ton travail : ce livre est fait pour toi ! A mi-chemin entre l'IFSI et l'université, les études infirmières sont un cursus aussi passionnant qu'exigeant. Pourtant, comme pour de nombreuses filières, on ne nous apprend pas à bien apprendre. Entre les cours à l'IFSI, les enseignements universitaires, les révisions, les travaux à rendre et les stages, il est facile de douter de ses capacités et de se sentir débordé. C'est précisemment pour t'aider à surmonter ces difficultés et à booster ta confiance en toi que ce livre a été conçu. Riches de leur expérience d'accompagnement auprès d'étudiants, les auteurs partagent des conseils forts, efficaces et applicables au quotidien dans le but de gagner en sérénité tout au long de ton apprentissage. Découpé en 3 parties, ce livre coloré te donne toutes les clés pour : - comprendre tes cours pour mieux les apprendre grâce à plusieurs méthodes et outils de travail illustrés par des exemples d'application ; - saisir ce qu'on attend de toi aux partiels pour les réussir (fonctionnement des épreuves, gestion du stress, préparation, méthodologie, etc.) ; - bien gérer tes différents stages, avant-pendant-après, avec des conseils pratiques pour savoir faire et savoir être. Retrouve ici un véritable guide pratique qui te fera gagner en méthode et en confiance afin de te consacrer sur l'essentiel : être un étudiant au top et devenir le professionnel de santé que tu souhiates être être.