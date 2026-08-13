Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

IFSI Mode d'emploi

Michaël Mimouni, Louis Piprot, Julie Violet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les conseils de 3 infirmiers reconnus pour réussir ton année en IFSI ! Tu t'apprêtes à faire ta rentrée en 1re, 2e ou 3e année en IFSI ? Si tu es perdu dans l'organisation de ton année, que tu ne sais pas comment réviser et que tu cherches à optimiser ton travail : ce livre est fait pour toi ! A mi-chemin entre l'IFSI et l'université, les études infirmières sont un cursus aussi passionnant qu'exigeant. Pourtant, comme pour de nombreuses filières, on ne nous apprend pas à bien apprendre. Entre les cours à l'IFSI, les enseignements universitaires, les révisions, les travaux à rendre et les stages, il est facile de douter de ses capacités et de se sentir débordé. C'est précisemment pour t'aider à surmonter ces difficultés et à booster ta confiance en toi que ce livre a été conçu. Riches de leur expérience d'accompagnement auprès d'étudiants, les auteurs partagent des conseils forts, efficaces et applicables au quotidien dans le but de gagner en sérénité tout au long de ton apprentissage. Découpé en 3 parties, ce livre coloré te donne toutes les clés pour : - comprendre tes cours pour mieux les apprendre grâce à plusieurs méthodes et outils de travail illustrés par des exemples d'application ; - saisir ce qu'on attend de toi aux partiels pour les réussir (fonctionnement des épreuves, gestion du stress, préparation, méthodologie, etc.) ; - bien gérer tes différents stages, avant-pendant-après, avec des conseils pratiques pour savoir faire et savoir être. Retrouve ici un véritable guide pratique qui te fera gagner en méthode et en confiance afin de te consacrer sur l'essentiel : être un étudiant au top et devenir le professionnel de santé que tu souhiates être être.

Par Michaël Mimouni, Louis Piprot, Julie Violet
Chez Vuibert

|

Auteur

Michaël Mimouni, Louis Piprot, Julie Violet

Editeur

Vuibert

Genre

Synthèse, révision

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur IFSI Mode d'emploi par Michaël Mimouni, Louis Piprot, Julie Violet

Commenter ce livre

 

IFSI Mode d'emploi

Michaël Mimouni, Louis Piprot, Julie Violet

Paru le 13/08/2026

192 pages

Vuibert

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311667127
9782311667127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.