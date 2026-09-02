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#Beaux livres

Comme à la maison

Claire Perrier

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J'ai eu la chance de grandir à la campagne, là où, dès que les jours s'allongent, les petits déjeuners se savourent au soleil, les déjeuners s'étirent sur la terrasse, les goûters se dégustent à l'ombre d'un arbre et les dîners se prolongent tard, sans contrainte, sous la lumière d'une guirlande guinguette, entourée de ceux que j'aime. A travers ce livre, j'ai voulu recréer cette parenthèse et vous partager des recettes empreintes de l'atmosphère d'un été sans fin. Des recettes qui ont toutes pris vie, un jour, dans ma cuisine ou dans celle de mes proches, avant de trouver leur place au coeur d'une grande table baignée de soleil.

Par Claire Perrier
Chez Hachette

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Auteur

Claire Perrier

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

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Comme à la maison

Claire Perrier

Paru le 02/09/2026

176 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017364764
9782017364764
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