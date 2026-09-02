Comme à la maison

J'ai eu la chance de grandir à la campagne, là où, dès que les jours s'allongent, les petits déjeuners se savourent au soleil, les déjeuners s'étirent sur la terrasse, les goûters se dégustent à l'ombre d'un arbre et les dîners se prolongent tard, sans contrainte, sous la lumière d'une guirlande guinguette, entourée de ceux que j'aime. A travers ce livre, j'ai voulu recréer cette parenthèse et vous partager des recettes empreintes de l'atmosphère d'un été sans fin. Des recettes qui ont toutes pris vie, un jour, dans ma cuisine ou dans celle de mes proches, avant de trouver leur place au coeur d'une grande table baignée de soleil.