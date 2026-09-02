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#Album jeunesse

Stitch et Angel veulent un câlin

Disney

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Un album recto-verso plein d'humour et de tendresse, à lire dans les deux sens ! Une histoire inédite et amusante dans laquelle l'enfant suit les aventures de Stitch d'un côté, et celles d'Angel de l'autre... les deux personnages finissent l'aventure ensemble au milieu du livre ! Résumé : Stitch se sent seul et triste. Qu'est-ce qui pourrait bien le consoler ? Un câlin, bien sûr ! Mais les animaux qu'il croise sur sa route refusent de le serrer dans leurs bras. De son côté, Angel a elle aussi du chagrin. Elle aurait bien besoin de l'étreinte d'un ami. Mais tout le monde l'ignore. Les deux personnages marchent, le coeur lourd, jusque dans la forêt... où ils vont se retrouver pour un gros câlin !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Stitch et Angel veulent un câlin

Disney

Paru le 02/09/2026

64 pages

Hachette

7,95 €

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Scannez le code barre 9782017344315
9782017344315
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