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Entrée en IFSI Pour les AS-AP et formation professionnelle continue

Sébastien Drevet

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Par Sébastien Drevet
Chez Vuibert

|

Auteur

Sébastien Drevet

Editeur

Vuibert

Genre

Aide-soignat (AS) et auxiliair

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Entrée en IFSI Pour les AS-AP et formation professionnelle continue

Sébastien Drevet

Paru le 13/08/2026

160 pages

Vuibert

14,90 €

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