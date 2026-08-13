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#Polar

Tout doit disparaître

Alice Pol

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Une enquêtrice à la poursuite des fantômes d'un vieux sanatorium abandonné. Enfin les affaires reprennent ! Charlie, enquêtrice dans un village de montagne trop tranquille à son goût, est appelée avec son équipe dans un vieux sanatorium désaffecté dans la forêt du coin. Une fois sur place, elle doit se rendre à l'évidence : certes, il y a bien une victime, mais tout indique un banal accident. Déçue et terriblement en manque d'action, elle décide malgré tout de fouiller un peu les recoins de ces bois lugubres. Tandis que le commissariat et le village ne songent plus qu'à organiser les festivités d'Halloween, Charlie enquête et se laisse prendre par les histoires de fantômes et les âmes damnées qui peuplent ces lieux. Quels secrets recèle ce sanatorium où la vie semble s'être arrêtée d'un coup ? Guidée par son instinct de policière chevronnée, Charlie se jette corps et âme dans une quête de vérité qui va la mener aux confins de la folie humaine.

Par Alice Pol
Chez Pocket

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Auteur

Alice Pol

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

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Tout doit disparaître

Alice Pol

Paru le 13/08/2026

336 pages

Pocket

8,90 €

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