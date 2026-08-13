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#Roman francophone

La librairie des livres interdits

Marc Levy

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Tous les héros ne portent pas de cape. Certains ont des livres. Mitch, libraire passionné, est arrêté un matin pour un crime impensable : il a transgressé la loi en vendant des livres interdits. Après cinq années de prison, il n'a qu'un désir, retrouver sa liberté et sa librairie. Mais le destin en décide autrement. Le même jour, Mitch croise le procureur qui l'a fait condamner et rencontre Anna, une jeune chef qui pourrait bien être la femme de sa vie. Que faire quand on est pris entre une irrépressible envie de vengeance et une irrésistible envie d'aimer ? Peut-on rêver d'un avenir sans s'être acquitté du passé ? Une comédie brillante et engagée qui donne le goût de lire et d'aimer. Aimer. Résister. Vivre.

Par Marc Levy
Chez Pocket

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Auteur

Marc Levy

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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La librairie des livres interdits

Marc Levy

Paru le 13/08/2026

352 pages

Pocket

9,30 €

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Scannez le code barre 9782266363310
9782266363310
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