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#Roman francophone

Aimer

Sarah Chiche

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Dans la lignée du succès des Enténébrés et de Saturne , Sarah Chiche signe un grand roman d'amour dans le monde d'aujourd'hui Suisse, 1984. Margaux, neuf ans, se jette dans les eaux glacées du lac Léman. Pétrifié, Alexis, son camarade de classe, la regarde sombrer. Henri, le père du garçon, plonge et sauve Margaux. Entre les deux enfants naît alors une complicité vibrante. Mais bientôt, Margaux disparaît mystérieusement, laissant Alexis avec un vide que rien ne comblera. Quarante ans plus tard, tous deux se retrouvent par hasard. Lui, ancien consultant, a tout quitté, rongé par la culpabilité du scandale lié au Duroxil, un opioïde qui a ravagé l'Amérique. Elle, après une enfance dramatique, est devenue écrivaine, célibataire et heureuse de l'être, mais ses romans sont peuplés de fantômes. Entre eux, l'amour est intact, aussi brûlant qu'au premier jour. Mais aimer à cinquante ans, est-ce encore possible, quand un père se meurt, quand les enfants grandissent loin, quand le monde lui-même semble s'effondrer ? De la Suisse de la fin du siècle dernier à la France des années 2020, en passant par l'Amérique où s'annonce déjà le retour de Donald Trump, Aimer dessine une fresque éblouissante sur ces instants où tout peut encore basculer. Un souffle de vie inouï traverse ce roman lumineux, sur la grâce des secondes chances, où l'amour devient ce courage insensé de croire à l'impossible.

Par Sarah Chiche
Chez Pocket

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Auteur

Sarah Chiche

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Aimer

Sarah Chiche

Paru le 13/08/2026

336 pages

Pocket

9,00 €

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