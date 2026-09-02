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LA REINE DES NEIGES - L'Album Graphique - L'histoire du film - Disney

Disney

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Revivez vos plus belles émotions de cinéma avec l'histoire du film, racontée plan par plan, dans un album graphique inédit ! - Dans ce grand livre relié de 48 pages, retrouvez l'histoire incontournable du classique Disney : La Reine des Neiges. - Ce bel album illustré retrace les moments clés, qui ont été entièrement redessinés à l'aquarelle. - Cet ouvrage, qui se lit à la façon d'une BD, reprend les dialogues originaux du film, pour replonger au coeur de ce récit iconique. Dès 6 ans. L'histoire : A Arendelle, la famille royale a un lourd secret : Elsa, la fille aînée, a le don de faire jaillir de la glace de ses mains... Le jour de son couronnement, la jeune reine perd le contrôle de son pouvoir et plonge le royaume dans un hiver éternel ! Anna, sa soeur cadette, se lance alors à sa poursuite, déterminée à la retrouver...

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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LA REINE DES NEIGES - L'Album Graphique - L'histoire du film - Disney

Disney

Paru le 10/09/2026

48 pages

Hachette

12,90 €

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Scannez le code barre 9782017282440
9782017282440
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