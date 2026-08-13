Qui sera la meilleure ?

Bienvenue au Donut Dreams où les donuts sont délicieux et les amis fabuleux ! Une nouvelle élève risque de tout chambouler dans la vie de Lindsay... Sera-t-elle à la hauteur ? Tout le monde sait que Lindsay adore travailler derrière au comptoir Donut Dreams ... Alors comment va-t-elle réagir face à l'ouverture d'une nouvelle boulangerie en ville, qui fera directement concurrence à Donut Dreams ? Comme si cela ne suffisait pas, la fille du propriétaire, Maria, est dans sa classe. Elle est charmante, passionnante, et vient tout juste d'arriver de Chicago. Elle incarne tout ce que Lindsay aimerait être... ou du moins, c'est ce que Lindsay croit.