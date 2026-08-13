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#Roman jeunesse

Qui sera la meilleure ?

Coco Simon

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Bienvenue au Donut Dreams où les donuts sont délicieux et les amis fabuleux ! Une nouvelle élève risque de tout chambouler dans la vie de Lindsay... Sera-t-elle à la hauteur ? Tout le monde sait que Lindsay adore travailler derrière au comptoir Donut Dreams ... Alors comment va-t-elle réagir face à l'ouverture d'une nouvelle boulangerie en ville, qui fera directement concurrence à Donut Dreams ? Comme si cela ne suffisait pas, la fille du propriétaire, Maria, est dans sa classe. Elle est charmante, passionnante, et vient tout juste d'arriver de Chicago. Elle incarne tout ce que Lindsay aimerait être... ou du moins, c'est ce que Lindsay croit.

Par Coco Simon
Chez Pocket

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Auteur

Coco Simon

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse (6 à 9 ans)

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Qui sera la meilleure ?

Coco Simon trad. Vanessa Canavesi

Paru le 13/08/2026

144 pages

Pocket

6,20 €

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