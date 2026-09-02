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Droit des sociétés

François Lenglart, Pierre Tcherkessoff

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Les indispensables mémentos de l'étudiant pour comprendre et mémoriser l'essentiel en droit ! Ce manuel d'initiation couvre le programme de droit des sociétés enseigné dans les facultés de droit. Conçu pour permettre un apprentissage rapide, il facilitera également la révision du cours avant les examens. A jour de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. PLAN DE L'OUVRAGE 1. Formes de l'entreprise et fondement des sociétés 2. La constitution des sociétés 3. La personnalité morale des sociétés 4. L'organisation des sociétés 5. Les évolutions des sociétés 6. Les sociétés à risque limité 7. Les sociétés et groupements divers François Lenglart, docteur d'Etat en droit, est professeur émérite à HEC Paris. Ancien avocat au Barreau de Paris et ancien juge au Tribunal mixte de commerce de Nouméa, il a occupé également la fonction de directeur juridique d'entreprises. Pierre Tcherkessoff, docteur en droit privé de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Il est Doyen de la Faculté de sciences sociales, d'économie et de droit à l'Institut Catholique de Paris. Of Counsel en cabinet d'avocats, il intervient comme conseil et formateur.

Par François Lenglart, Pierre Tcherkessoff
Chez Hachette

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Auteur

François Lenglart, Pierre Tcherkessoff

Editeur

Hachette

Genre

Droit des sociétés

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Droit des sociétés

François Lenglart, Pierre Tcherkessoff

Paru le 02/09/2026

168 pages

Hachette

11,90 €

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