Un roman en apnée pour retranscrire l'urgence de la pandémie. Ce qu'elle a fait aux vivants et aux morts, à notre humanité Mars 2020. La France se confine. Dans tous les hôpitaux du pays, il faut prendre des décisions et agir vite. En première ligne, un psychiatre partage son temps entre son équipe mobile qui maraude dans une ville fantôme à la recherche de marginaux à protéger, et les unités Covid où les malades meurent seuls, privés de tout rite. Entre obéissance à la loi et refus de l'horreur, que ce soit à l'hôpital ou dehors, chacun à son niveau cherche des solutions et improvise. L'Adieu au visage est l'écriture d'une résistance fragile et d'une lutte pour prendre soin de l'autre - qu'il soit vivant ou mort.