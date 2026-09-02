Goscinny - Entretiens 1960-1977

Voici réunies, pour la première fois, l'intégralité des interviews accordées par René Goscinny aux médias francophone. Ce recueil constitue les mémoires qu'il n'a pas eues le temps d'écrire. Dans ces entretiens donnés à la presse écrite, à la radio, à la télévision, René Goscinny se raconte : son enfance entre Paris et l'Argentine, ses débuts à New York, la naissance d'Astérix, Lucky Luke, Iznogoud ou du Petit Nicolas, sa complicité avec Uderzo, Morris, Sempé, Tabary, Cabu, Gotlib, et bien sûr l'aventure du journal Pilote et des studios Idéfix. Truffées de bons mots et de formules comme il en avait le secret, ces textes se dégustent avec gourmandises et l'on prend toute la mesure du génie de cet humoriste qui aura été convoité par tous les journalistes : du modeste fanzine au journal Le Monde, de Bernard Pivot à Michel Drucker. Ce livre est une contribution décisive et incontournable à l'histoire de la bande dessinée. Avec ces 231 interviews, René Goscinny pose les fondations de ce qu'est aujourd'hui le " 9ème art " ouvrant ainsi la voie aux nouvelles générations d'auteurs et de lecteurs.