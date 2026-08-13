Le polar historique dont vous êtes le héros ! 1621, dans la ville de Montauban assiégée par les troupes de Louis XIII, un meurtre est commis. Vous devrez le résoudre, et vous vivrez aussi bien l'enquête policière que l'Histoire avec un grand H, comme si vous y étiez. 10 000 morts, 1 meurtre. Saurez-vous le résoudre ? Montauban - Octobre 1621. Les bombes fusent au-dessus de la ville, place forte protestante assiégée par le catholique Louis XIII, et les morts se comptent tous les jours par centaines. Mais à l'heure de la trêve entre les deux camps, le cadavre découvert sous les remparts n'est pas celui d'un guerrier : il s'agit d'une femme, vêtue d'une robe de prix. Affaires de moeurs, vengeance, meurtre crapuleux, espionnage ? Débordées, les autorités locales Vous chargent d'élucider le crime. Au péril de votre vie, déjouant canonnades et explosions, Vous devrez sillonner la ville à la recherche de témoins ou d'indices. Gens du peuple, nobles, mousquetaires, contrebandiers, " sorcières "... Bien vite, Vous ne saurez plus à qui vous fier car, si la vérité est une, le mensonge, lui, possède mille visages. Sortirez-vous indemne de cet enfer ? Polar immersif, roman historique documenté et enquête dont vous êtes le héros, Une citadelle en enfer offre une expérience de lecture originale et passionnante. Partez sur les traces d'un assassin en évitant les pièges et vivez le XVIIe siècle comme si vous y étiez !