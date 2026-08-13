Le récit de la guerre secrète menée par les services spéciaux allemands sur le sol français au sortir de la Libération, une histoire vécue par le grand-père de l'auteur, un épisode méconnu de la Seconde Guerre : les maquis blancs ou la "résistance des collabos". Par l'auteur d' Un kibboutz en Corrèze . Eloi Joubert rêve de liberté, aime passionnément et échoue souvent. Après son mariage avec Lucienne, brillante pianiste, sa vie est traversée par des drames intimes et par les bouleversements de l'Histoire. Et lorsque la France sombre dans la guerre et l'Occupation, cet être ordinaire se retrouve au coeur du tumulte. Engagé dans la Résistance puis interné dans les camps de Vichy, marqué par la maladie et la perte de ses compagnons, il reprend pourtant le combat. En décembre 1944, une mystérieuse opération allemande sème le trouble dans le Limousin : des miliciens français parachutés depuis un B-17 américain ont pour mission de saboter la Libération et de tuer de Gaulle. Une traque implacable débute alors, où se jouent à la fois le destin d'hommes brisés et celui d'un pays qui tente de se reconstruire. Dans la France occupée, les héros ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Un roman inspiré d'une histoire vraie.