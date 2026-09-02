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Four Knights of the Apocalypse Tome 22

Nakaba Suzuki

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Balin l'invincible, Tantris l'amnésique, Isolde plus mélancolique que jamais... chacun d'entre eux s'est qualifié pour les quarts de fifinale de la joute d'Annwn. Ainsi, le rideau tombe sur la première journée du tournoi. Mais personne ne sera témoin du terrible et tragique événement qui se produira à la nuit tombée. Le désespoir s'abat alors sur Deirdre... Le tournoi entame sa seconde journée. Alors que de sombres nuages s'amoncellent, Nasciens, Gawain et Isolde se préparent à entrer dans l'arène...

Par Nakaba Suzuki
Chez Pika Edition

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Auteur

Nakaba Suzuki

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Four Knights of the Apocalypse Tome 22

Nakaba Suzuki trad. Fédoua Lamodière

Paru le 02/09/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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