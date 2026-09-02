Four Knights of the Apocalypse Tome 22

Balin l'invincible, Tantris l'amnésique, Isolde plus mélancolique que jamais... chacun d'entre eux s'est qualifié pour les quarts de fifinale de la joute d'Annwn. Ainsi, le rideau tombe sur la première journée du tournoi. Mais personne ne sera témoin du terrible et tragique événement qui se produira à la nuit tombée. Le désespoir s'abat alors sur Deirdre... Le tournoi entame sa seconde journée. Alors que de sombres nuages s'amoncellent, Nasciens, Gawain et Isolde se préparent à entrer dans l'arène...