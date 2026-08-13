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Lexique des termes juridiques

Thierry Debard, Serge Guinchard

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La référence du vocabulaire juridique depuis 50 ans, indispensable pour tout étudiant en droit. Le Lexique des termes juridiques 2026-2027 permet un accès simple et complet à toutes les définitions, aux concepts et aux notions clés de tous les domaines du droit. Avec plus de 6 000 entrées , l'étudiant à la recherche d'une notion inconnue ou oubliée pourra la découvrir ou se la remémorer et acquérir ainsi des certitudes ou automatismes, utiles à la rigueur du juriste. Cette 34e édition met en avant plus de 180 définitions en lien avec l'actualité juridique . Les références aux codes et aux grands arrêts permettent de faire le lien entre les définitions, les textes législatifs et la jurisprudence.

Par Thierry Debard, Serge Guinchard
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Thierry Debard, Serge Guinchard

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Lexiques, dictionnaires

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Lexique des termes juridiques

Thierry Debard, Serge Guinchard

Paru le 13/08/2026

1193 pages

Editions Dalloz

19,90 €

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