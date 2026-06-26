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#Imaginaire

Nos âmes perdues

Johanna Baran

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Un accident bouleverse l'existence de Chiara. Depuis, elle ne regarde plus le monde de la même façon, des images surgissent sans prévenir, fragments de vies qui ne sont pas les siennes. Peut-être de simples réminiscences de lectures, pourtant, elles lui paraissent d'une troublante réalité. Etudiante en lettres à la Sorbonne, elle tente de faire la part des choses, jusqu'à ce qu'une rencontre vienne tout remettre en question. L'attirance est immédiate, mais un secret les sépare. Entre les ruelles de Paris, les mystères de l'Italie renaissante et les landes bretonnes, Chiara part en quête de réponses. Parviendra-t-elle à démêler le vrai de l'illusion ? Vous le découvrirez en partant à la recherche de Nos âmes perdues...

Par Johanna Baran
Chez Hello Editions

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Auteur

Johanna Baran

Editeur

Hello Editions

Genre

Mondes futuristes

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Nos âmes perdues

Johanna Baran

Paru le 26/06/2026

294 pages

Hello Editions

20,90 €

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