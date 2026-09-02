Secret Bodyguard T11

Ibuki et la terminale 4 ont réussi à régler l'affaire des élections du BDE sans problème majeur et à capturer Etsu Kodô. Mais malgré cette victoire, l'heure n'est pas aux réjouissances, car Ibuki a également découvert que Sôji Kodô visait en réalité à s'emparer du corps de Sumihiko. Face à cette révélation, Ibuki a impulsivement déclaré que la terminale 4 s'attaquerait au clan Kodô au nouvel an. C'est maintenant le premier jour des vacances d'hiver, et la terminale 4 est tout juste arrivée sur les lieux de leur camp d'entraînement. Il semblerait cependant qu'ils aient une invitée surprise...