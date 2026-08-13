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Constitution de la République française

Dalloz

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La nouvelle édition de ce best-seller ! A jour de la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à l'IVG. Ce recueil tente de faire oeuvre citoyenne en donnant à voir ce qu'est aujourd'hui la Constitution de la République française alors qu'elle a été profondément réformée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette révision, sans conteste la plus importante depuis 1958, est de si grande ampleur, qu'à vrai dire on peut se demander si l'on n'a pas affaire à " une nouvelle Constitution ". L'une des innovations majeures de celle-ci réside dans la création d'une question prioritaire de constitutionnalité à l' article 61-1 de la Constitution . Cette procédure entrée en vigueur le 1er mars 2010 fait pénétrer la Constitution dans les prétoires et tend ainsi à faire du droit constitutionnel un véritable droit vivant . La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 comporte un article unique, qui modifie l'article 34 de la Constitution pour y inscrire que " La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ".

Par Dalloz
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Dalloz

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Constitution

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Constitution de la République française

Dalloz

Paru le 13/08/2026

189 pages

Editions Dalloz

4,00 €

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Scannez le code barre 9782247248612
9782247248612
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