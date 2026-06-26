Je ne pleure pas, je suis une femme

Il y a des livres qui se lisent, celui-ci se ressent. A quarante-six ans, Asmahan Luth, chercheuse en psychosociologie, entame une thérapie et plonge dans une spirale où passé et présent s'entrelacent. Une nuit, elle rêve dans le corps d'une autre femme et se réveille avec une douleur qui n'est pas la sienne. "Votre corps garde souvent la mémoire de ce qu'il a entendu, c'est une forme d'écho". Entre les chapitres, des poèmes disent l'indicible. Le roman devient une partition où prose et lyrique se répondent : une exploration du féminin, du corps et du silence.