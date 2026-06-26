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#Polar

Je ne pleure pas, je suis une femme

Amel El Ajmi Bayar

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Il y a des livres qui se lisent, celui-ci se ressent. A quarante-six ans, Asmahan Luth, chercheuse en psychosociologie, entame une thérapie et plonge dans une spirale où passé et présent s'entrelacent. Une nuit, elle rêve dans le corps d'une autre femme et se réveille avec une douleur qui n'est pas la sienne. "Votre corps garde souvent la mémoire de ce qu'il a entendu, c'est une forme d'écho". Entre les chapitres, des poèmes disent l'indicible. Le roman devient une partition où prose et lyrique se répondent : une exploration du féminin, du corps et du silence.

Par Amel El Ajmi Bayar
Chez Hello Editions

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Auteur

Amel El Ajmi Bayar

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans noirs

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Je ne pleure pas, je suis une femme

Amel El Ajmi Bayar

Paru le 26/06/2026

240 pages

Hello Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9782386738340
9782386738340
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