Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le jour où elle a marché dans ses pas

BeKa, Marko

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que reste-t-il de nous lorsque nous avons coché toutes les cases attendues ? Léa a tout pour être heureuse : une famille, un travail valorisant, une vie confortable. Pourtant, quelque chose ne va pas. Un malaise persistant s'installe. Pourquoi ce sentiment de vide alors qu'elle a suivi toutes les règles ? Qu'elle a réussi selon tous les critères valorisés socialement ? En questionnant son couple, ses désirs et son parcours, Léa découvre que beaucoup de ses choix n'étaient pas vraiment les siens. A travers rencontres, réflexions et figures symboliques issues de la littérature, elle entame un chemin intérieur vers une libération essentielle : cesser de vouloir être aimée pour enfin se trouver elle-même.

Par BeKa, Marko
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

BeKa, Marko

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le jour où elle a marché dans ses pas par BeKa, Marko

Commenter ce livre

 

Le jour où elle a marché dans ses pas

BeKa, Marko

Paru le 02/09/2026

60 pages

Bamboo Editions

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041117871
9791041117871
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.