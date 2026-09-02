Le jour où elle a marché dans ses pas

Que reste-t-il de nous lorsque nous avons coché toutes les cases attendues ? Léa a tout pour être heureuse : une famille, un travail valorisant, une vie confortable. Pourtant, quelque chose ne va pas. Un malaise persistant s'installe. Pourquoi ce sentiment de vide alors qu'elle a suivi toutes les règles ? Qu'elle a réussi selon tous les critères valorisés socialement ? En questionnant son couple, ses désirs et son parcours, Léa découvre que beaucoup de ses choix n'étaient pas vraiment les siens. A travers rencontres, réflexions et figures symboliques issues de la littérature, elle entame un chemin intérieur vers une libération essentielle : cesser de vouloir être aimée pour enfin se trouver elle-même.