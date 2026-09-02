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Le fils de l'ogre

Stalner Eric, Eric Stalner

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Un enfant sauvé des eaux. Un bandit au grand coeur. Un ogre lancé à leurs trousses. Cévennes, 1743. Pour arracher son bébé à la cruauté de son père, le baron de Lazes, surnommé l'Ogre, Héloïse se jette d'une falaise avec l'enfant. Elle périt, mais le nourrisson survit par miracle. Recueilli par Guillaume-Paulin Valdéran de Langre, noble déchu devenu bandit de grand chemin, il grandit sous le nom de Baptiste. Mais au château de Lazes, l'Ogre réclame son héritier et organise une traque impitoyable pour le retrouver. Face à un tyran prêt à tout pour perpétuer sa lignée, Guillaume-Paulin devra bientôt choisir : protéger l'enfant... ou défier l'Ogre.

Par Stalner Eric, Eric Stalner
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Stalner Eric, Eric Stalner

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Divers

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Le fils de l'ogre

Stalner Eric, Eric Stalner

Paru le 02/09/2026

104 pages

Bamboo Editions

19,90 €

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