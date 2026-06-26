Sobhan prend conscience du monde qui l'entoure vers l'âge de deux ans en 1955, au moment où son père est en train de mourir et où les hostilités contre le système colonial gagnent le pays. Kaddour, son oncle paternel, prend l'orphelin sous sa protection et le sépare ainsi de sa mère, Malika. Un arrangement avec les maquisards du FLN scellera définitivement cette séparation. Dans Le fil tiré trop tôt, l'auteur nous entraine dans son enfance pendant la guerre de libération, jusqu'aux premières années de l'indépendance à Alger. Plus qu'un témoignage douloureux sur une période révolue, ce récit est une quête silencieuse et une soif de dire.