The Shiunji Family Children Tome 8

Arata se retrouve pris dans une tempête sentimentale provoquée par ses quatre plus jeunes soeurs. Quant à Banri, l'aînée et pilier imperturbable de la famille Shiunji, elle semblerait avoir un petit ami... Reiji Miyajima est un auteur très prolifique au Japon et qui est connu en France pour son oeuvre Rent-a-Girlfriend. Se jouant des tabous, sa dernière série, The Shiunji family children (toujours en cours de publication au Japon), aborde un sujet quelque peu sensible en s'amusant avec une fratrie de sept frères et soeurs, qui découvrent du jour au lendemain, que finalement ils n'ont pas de liens de sang !