Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

The Shiunji Family Children Tome 8

Reiji Miyajima

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Arata se retrouve pris dans une tempête sentimentale provoquée par ses quatre plus jeunes soeurs. Quant à Banri, l'aînée et pilier imperturbable de la famille Shiunji, elle semblerait avoir un petit ami... Reiji Miyajima est un auteur très prolifique au Japon et qui est connu en France pour son oeuvre Rent-a-Girlfriend. Se jouant des tabous, sa dernière série, The Shiunji family children (toujours en cours de publication au Japon), aborde un sujet quelque peu sensible en s'amusant avec une fratrie de sept frères et soeurs, qui découvrent du jour au lendemain, que finalement ils n'ont pas de liens de sang !

Par Reiji Miyajima
Chez Panini France

|

Auteur

Reiji Miyajima

Editeur

Panini France

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Shiunji Family Children Tome 8 par Reiji Miyajima

Commenter ce livre

 

The Shiunji Family Children Tome 8

Reiji Miyajima trad. Akiko Indei

Paru le 02/09/2026

192 pages

Panini France

8,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039149181
9791039149181
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.