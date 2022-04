En avant la musique avec Stravinsky

Fervent admirateur du génie russe, Lionel Esparza raconte avec passion et détails la vie de celui que rien ne prédisposait à l'art de la composition. Né en 1882 à Saint-Pétersbourg, il grandit sous la coupe d'un père lui-même artiste, grande voix de l'opéra russe, mais qui ne croit au talent de son fils. Envoyé de force étudier le droit, Igor n'en démord pourtant pas : il sera compositeur. Quelques années à peine plus tard, sa carrière est lancée par l'un des plus beaux coups d'éclat de l'histoire de la musique : la première scandaleuse du Sacre du printemps, en 1913, en collaboration avec Serge de Diaghilev, fondateur des Ballets russes. C'est le début d'un itinéraire musical en perpétuelle réinvention, de l'avant-gardisme de 1910 au sérialisme des années 70. Croisant et influençant les personnalités de son temps – Chaplin, Picasso, Gabrielle Chanel ou même JFK –, Stravinsky suscite la ferveur ou le violent désamour, mais ne laisse personne indifférent à mesure que sa forme évolue, guidée par son génie sous tension. Des ballets les plus célèbres aux oeuvres de jeunesse ou de fin de vie méconnues, Lionel Esparza s'adresse ici aussi bien aux néophytes qu'aux connaisseurs et rend hommage au révolutionnaire complexe et paradoxal, à son oeuvre, mais aussi à l'homme, relatant comme personne ses mille vies et mille virages musicaux.