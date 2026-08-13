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Le droit civil

Frédéric Rouvière

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Aux sources du contrat social Le droit civil est la pierre angulaire de notre système juridique, comme branche du droit mais aussi comme modèle historique, théorique et culturel. Dans cet ouvrage, Frédéric Rouvière en examine l'ensemble des facettes. Non seulement il en donne une vue générale, mais il en souligne encore les logiques sociale, politique, économique et morale. Son objectif ? Montrer que le droit civil est, en Occident, le berceau d'une technique juridique devenue un véritable mode de pensée. A la fois symbole, valeur et institution, il est un élément essentiel de la culture juridique et générale, et ce faisant la meilleure introduction concrète au droit.

Par Frédéric Rouvière
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Frédéric Rouvière

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Le droit civil

Frédéric Rouvière

Paru le 13/08/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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Scannez le code barre 9782130898528
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