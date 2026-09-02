X-Men - Shadows of Tomorrow N°05

Le voyage dans le temps se poursuit pour Kamala Khan, qui revit les événements de la saga du Phénix Noir ! Les X-Men affrontent la Légion des Monstres, tandis qu'une autre équipe découvre l'instigateur de ses récents malheurs. Big Bang est-elle digne de confiance ? Qui est Galacta ? Tornade va bientôt le savoir. Cyclope peine à semer les Reavers, et Laura et Gabby Kinney font une étrange découverte : X 73. 25 épisode anniversaire pour Uncanny X-Men dans ce nouveau numéro du bimensuel dédié aux fans de mutants ! La plupart des nouvelles séries lancées depuis le relaunch de juillet déploient ici leurs ailes, avec de nombreuses surprises au programme.