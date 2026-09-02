Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Spider-Man / Venom : Death Spiral N°01 - Edition collector - COMPTE FERME

Al Ewing, Joe Kelly, Charles Soule

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un nouveau tueur en série doté de super-pouvoirs fait son apparition, prêt à tout pour détruire Spider-Man, Venom... et tous ceux qui gravitent autour d'eux. Quel est le terrible secret de ce vilain ? Quel rôle joue Carnage dans tout ça ? Et surtout : Peter Parker découvrira-t-il que le symbiote Venom est désormais lié à Mary Jane Watson ? A ne pas manquer ! Ce crossover événement entre les séries Amazing Spider-Man et Venom fait directement suite aux épisodes de Spidey publiés ce mois-ci dans MARVEL WORLD, et vous tiendra en haleine sur deux tomes, en septembre et octobre !

Par Al Ewing, Joe Kelly, Charles Soule
Chez Panini France

|

Auteur

Al Ewing, Joe Kelly, Charles Soule

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spider-Man / Venom : Death Spiral N°01 - Edition collector - COMPTE FERME par Al Ewing, Joe Kelly, Charles Soule

Commenter ce livre

 

Spider-Man / Venom : Death Spiral N°01 - Edition collector - COMPTE FERME

Al Ewing, Joe Kelly, Charles Soule

Paru le 02/09/2026

176 pages

Panini France

20,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039148863
9791039148863
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.