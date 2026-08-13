Le pain des Français

"Les vestiges humains, comme ils disent dans les musées, ne sont pas des ossements mais ce qu'il nous reste d'humanité. Zohra, tu seras tôt ou tard loin de ces sous-sols. Je te le promets. Par le ciel, tu rejoindras la terre à laquelle tu as été arrachée. Et j'espère que de ta tombe germera alors enfin la paix entre la France et l'Algérie". Comme ceux de milliers d'autres indigènes, le crâne d'une fillette kabyle de sept ans repose dans les sous-sols du musée de l'Homme, à Paris. Tous proviennent de collections macabres constituées au XIX ? siècle et sont aujourd'hui encore emmagasinés dans des cartons empilés. Xavier Le Clerc, tentant d'imaginer la courte vie de cette enfant qu'il prénomme Zohra, lui raconte en retour ce qu'a été la sienne.