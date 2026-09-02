Un tout-carton sensible pour comprendre ce que l'on ressent "Comment ça va ? " Voilà une question simple, mais essentielle. Parfois ça va, parfois un peu moins... A travers des phrases courtes et des illustrations très lisibles, cet album accompagne les tout-petits dans la découverte des émotions qui traversent leur quotidien : la tristesse, la colère, les larmes, puis l'apaisement. Le visage rond du personnage, aux expressions changeantes, invite l'enfant à observer, nommer et reconnaître ce qu'il ressent... et à se poser la question pour les autres : "Et toi ? " . Un livre rassurant pour ouvrir le dialogue parent-enfant Ce tout-carton montre que ressentir du chagrin ou se mettre en colère est normal : cela fait partie de la vie. En mettant en scène le passage de l'émotion forte au retour au calme, le livre aide les enfants à comprendre qu'on peut se consoler et aller mieux. Pour les parents, c'est un formidable support de discussion, accessible dès le plus jeune âge, pour parler des émotions, développer l'empathie et encourager l'échange. Un album fort signé Edouard Manceau Illustrateur majeur de la littérature jeunesse contemporaine, Edouard Manceau crée ici un album à la fois graphique et universel. Sur des fonds noirs, les expressions du visage ressortent avec force et parlent à tous les enfants. Premier album chez Bayard, ce livre a tout pour devenir un indispensable des crèches, des maternelles et des bibliothèques familiales.