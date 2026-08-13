Rares ceux qui échappèrent à la guerre

Beyrouth, 23 octobre 1983. Un attentat visant le poste Drakkar fait près de soixante victimes françaises, parmi lesquelles pourrait se trouver le fils du diplomate Philippe Kellermann. La France est désormais en guerre et le commandant Dixneuf se retrouve en première ligne. Entre Beyrouth et Téhéran, après plusieurs nouvelles tentatives déjouées, Abdul Rasool al-Amine et les chefs du Hezbollah décident de changer de tactique, inaugurant une crise des otages qui occupera le paysage médiatique français pendant tout le reste des années 1980. Alors que le pays n'en finit pas d'être endeuillé et que le monde politique se déchire, les attentats signés Action directe se multiplient à Paris et en province...