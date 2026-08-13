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Rares ceux qui échappèrent à la guerre

Frédéric Paulin

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Beyrouth, 23 octobre 1983. Un attentat visant le poste Drakkar fait près de soixante victimes françaises, parmi lesquelles pourrait se trouver le fils du diplomate Philippe Kellermann. La France est désormais en guerre et le commandant Dixneuf se retrouve en première ligne. Entre Beyrouth et Téhéran, après plusieurs nouvelles tentatives déjouées, Abdul Rasool al-Amine et les chefs du Hezbollah décident de changer de tactique, inaugurant une crise des otages qui occupera le paysage médiatique français pendant tout le reste des années 1980. Alors que le pays n'en finit pas d'être endeuillé et que le monde politique se déchire, les attentats signés Action directe se multiplient à Paris et en province...

Par Frédéric Paulin
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Frédéric Paulin

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans noirs

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Rares ceux qui échappèrent à la guerre

Frédéric Paulin

Paru le 13/08/2026

432 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073102393
9782073102393
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