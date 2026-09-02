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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Run Bae

Aurore Payelle, Sam sonia J., Sonia J. Sam

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Elle joue pour gagner. Il joue pour elle. Intégrer les Bruins, l'équipe de football américain de sa fac, était le rêve absolu de Cameron. Devant sa frêle carrure, personne n'aurait parié sur son recrutement. Pourtant, le plus dur commence à peine. Car sous son casque, Cameron cache un secret. Elle est une femme. Et dans ce milieu impitoyable, elle n'a qu'un but : prouver qu'elle mérite sa place. Mais Tyler, le quarterback charismatique du campus, s'intéresse de trop près à ce coéquipier pas comme les autres. Sur le terrain, Tyler est un allié précieux. En dehors, il devient une menace pour tout ce que la sportive tente de protéger. Chaque regard échangé fragilise les défenses de Cameron et nourrit une tension impossible à ignorer... Or la sportive n'a pas le droit de se laisser distraire. Si la vérité éclate, son rêve s'effondre et Tyler tombera avec elle. Pourra-t-elle préserver son secret sans renoncer à celui qui fait battre son coeur ? Tropes : #identitécachée #proximitéforcée #slowburn Niveau d'intensité : 1/4 Présence de trigger warnings A propos des autrices Passionnées par la création d'histoires aussi intenses que captivantes, Aurore Payelle et Sonia J. Sam unissent leurs talents pour donner vie à des univers riches en émotions. L'une, illustratrice de métier, a troqué ses crayons pour des récits immersifs, tandis que l'autre explore à travers ses romans les liens humains et la force des émotions.

Par Aurore Payelle, Sam sonia J., Sonia J. Sam
Chez HarperCollins France

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Auteur

Aurore Payelle, Sam sonia J., Sonia J. Sam

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

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Run Bae

Aurore Payelle, Sam sonia J., Sonia J. Sam

Paru le 02/09/2026

391 pages

HarperCollins France

19,90 €

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9791033926863
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