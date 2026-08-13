Au fait, c'était qui les Romains ?

Un livre documentaire pour tout savoir sur les Romains. Les Romains avaient-ils des toilettes ? L'école romaine était-elle difficile ? Est-ce que les Romains se lavaient ? Qui étaient les gladiateurs ? Ce livre répond à toutes les questions - les petites comme les grandes - que les enfants peuvent avoir sur la vie des Romains, de l'organisation des villes et de leur armée à l'hygiène, l'éducation et la vie quotidienne. Un documentaire pour les enfants dès 6 ans, parfait pour tout savoir sur le plus grand empire que le monde ait jamais connu. dès 6 ans