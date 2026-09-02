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Chaque jour a du bon

Collectif, Bayard Presse

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-365 photos du monde pour revenir sur l'actualité et les moments forts de l'année écoulée avec un regard attaché à la beauté. Chaque photo s'accompagne de commentaires éclairés sur l'amitié, la fidélité, la sagesse, l'humour, les saisons, l'amour, ... pour que chaque jour soit un élan positif ! -Une citation heureuse par jour en lien avec la photo, par des hommes et des femmes inspirés pour cultiver la pensée optimiste ! Un voyage culturel dans le temps et la pensée des sages pour : Héraclite, Aragon, Bergson, Saint Augustin... - Un magnifique cadeau pour les fêtes. - Un étonnant voyage pour que toute l'année soit baignée d'optimisme. - Un très bel objet qui vous accompagne jour après jour. - Un instant quotidien de culture et de beauté.

Par Collectif, Bayard Presse
Chez Bayard Presse

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Auteur

Collectif, Bayard Presse

Editeur

Bayard Presse

Genre

Calendriers adulte

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Chaque jour a du bon

Collectif, Bayard Presse

Paru le 02/09/2026

Bayard Presse

19,90 €

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