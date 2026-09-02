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Les jeunes explorateurs

Steph Davis, Violaine Leroy, Stephen Davis

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As-tu déjà rêvé de trouver un trésor... par hasard ? Agés de 4 à 18 ans, des jeunes garçons et des jeunes filles de différents pays du monde ont fait des découvertes extraordinaires qui ont bouleversé leur vie, l'Histoire et les connaissances scientifiques de l'époque. Venez rencontrer ces explorateurs dans ce livre documenté et richement illustré : suivez-les pas à pas dans des grottes secrètes et des tunnels ténébreux, franchissez des déserts brûlants, fouillez des roches sans relâche... Découvrez des pépites d'or, le plus gros saphir étoilé du monde (Australie) des fossiles magnifiques, un squelette de mammouth quasi intact (2012) un humanoide (2008), une Supernova ET la tombe de Toutânkhamon (1922) et la grotte de Lascaux (1940) ! Qui sait peut-être ces récits fascinants et émouvants, éveilleront en vous l'envie de réaliser vos propres découvertes ?

Par Steph Davis, Violaine Leroy, Stephen Davis
Chez Quatre Fleuves

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Auteur

Steph Davis, Violaine Leroy, Stephen Davis

Editeur

Quatre Fleuves

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

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Les jeunes explorateurs

Steph Davis, Violaine Leroy, Stephen Davis

Paru le 02/09/2026

80 pages

Quatre Fleuves

15,90 €

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