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Tummy Time

Stella Baggott, Rosie Dickins

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Un livre d'éveil dépliant pour les tout-petits pour jouer sur le ventre, avec des rabats et un miroir. Un livre d'éveil dépliant spécialement conçu pour les tout-petits. Les pages peuvent être tournées comme dans un livre classique, ou entièrement dépliées pour être utilisées au sol pendant le temps de jeu sur le ventre. Sur un côté des pages, les bébés pourront voir plusieurs animaux aux couleurs vives, comme un ours, un lapin, un écureuil ou encore une grenouille. De l'autre côté, ils pourront retrouver ces animaux dans une scène de forêt en noir et blanc à fort contraste. Les pages contiennent des formes et des découpes faciles à attraper, un grand rabat pour jouer à " coucou " avec la souris, ainsi qu'un miroir. dès 6 mois

Par Stella Baggott, Rosie Dickins
Chez Usborne

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Auteur

Stella Baggott, Rosie Dickins

Editeur

Usborne

Genre

Tout-carton

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Tummy Time

Stella Baggott, Rosie Dickins

Paru le 20/08/2026

12 pages

Usborne

8,95 €

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Scannez le code barre 9781806073733
9781806073733
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