Un livre cartonné qui contient trois puzzles de neuf pièces chacun, pour découvrir les animaux du zoo. Un livre puzzle dans lequel les enfants peuvent découvrir les animaux du zoo et rencontrer d'adorables singes, lions et pingouins. Chaque page de l'histoire est remplie de détails à observer et les tout-petits trouveront également trois puzzles de neuf pièces à assembler encastrés dans les pages. Une introduction idéale aux puzzles et un livre parfait pour occuper les tout-petits. dès 2 ans