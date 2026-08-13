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Au zoo

Federica Iossa, Sam Taplin

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Un livre cartonné qui contient trois puzzles de neuf pièces chacun, pour découvrir les animaux du zoo. Un livre puzzle dans lequel les enfants peuvent découvrir les animaux du zoo et rencontrer d'adorables singes, lions et pingouins. Chaque page de l'histoire est remplie de détails à observer et les tout-petits trouveront également trois puzzles de neuf pièces à assembler encastrés dans les pages. Une introduction idéale aux puzzles et un livre parfait pour occuper les tout-petits. dès 2 ans

Par Federica Iossa, Sam Taplin
Chez Usborne

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Auteur

Federica Iossa, Sam Taplin

Editeur

Usborne

Genre

Livres puzzle

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Au zoo

Federica Iossa, Sam Taplin

Paru le 13/08/2026

10 pages

Usborne

9,95 €

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Scannez le code barre 9781806071326
9781806071326
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