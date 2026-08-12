Callista Cha-Cha

Elle fait une fixette sur Dirty Dancing. Il veut se venger de son ex infidèle. Mon mantra : ne surtout pas s'attacher, mais rien n'empêche de s'éclater ! Apparemment, ce n'est pas l'opinion de mon patron, Dan Vila-Wilson, avec qui ça coince au premier regard. Jeune, séduisant et incapable de tourner la page de son divorce, il s'inscrit à un concours de danse pour défier son ex. Ne lui manque plus qu'une charmante partenaire pour se lancer... Eh bien, fallait le dire plus tôt ! Je suis la femme parfaite pour ce genre de plan tordu ! Quand je découvre que mon boss a des talents de danseur dignes d'une comédie musicale, je fais fi de mes réticences à son égard et lui propose un deal : nous associer pour reproduire le mythique porté de Dirty Dancing au mariage de ma meilleure amie. J'ignorais que cet arrangement dépasserait largement le cadre de notre partenariat à durée déterminée. Et qu'il pourrait bien me faire perdre le rythme... ou pire, la tête !