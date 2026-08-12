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#Roman francophone

Callista Cha-Cha

Laurence Chevallier

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Elle fait une fixette sur Dirty Dancing. Il veut se venger de son ex infidèle. Mon mantra : ne surtout pas s'attacher, mais rien n'empêche de s'éclater ! Apparemment, ce n'est pas l'opinion de mon patron, Dan Vila-Wilson, avec qui ça coince au premier regard. Jeune, séduisant et incapable de tourner la page de son divorce, il s'inscrit à un concours de danse pour défier son ex. Ne lui manque plus qu'une charmante partenaire pour se lancer... Eh bien, fallait le dire plus tôt ! Je suis la femme parfaite pour ce genre de plan tordu ! Quand je découvre que mon boss a des talents de danseur dignes d'une comédie musicale, je fais fi de mes réticences à son égard et lui propose un deal : nous associer pour reproduire le mythique porté de Dirty Dancing au mariage de ma meilleure amie. J'ignorais que cet arrangement dépasserait largement le cadre de notre partenariat à durée déterminée. Et qu'il pourrait bien me faire perdre le rythme... ou pire, la tête !

Par Laurence Chevallier
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Laurence Chevallier

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Callista Cha-Cha

Laurence Chevallier

Paru le 12/08/2026

500 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Scannez le code barre 9791042905934
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