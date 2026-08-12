L'obsession de Juniper pour Liam, un influenceur charismatique, n'a plus de limites. Elle l'observe, analyse chaque détail de sa vie, de ses habitudes à son entourage, persuadée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Aveuglée par le désir, Juniper monte un plan désespéré. Le but ? Attirer Liam dans la villa qu'elle partage avec ses amies à l'occasion du festival de musique le plus exclusif de Californie. Et tout se déroule comme prévu : Liam est enfin auprès d'elle. Mais ce qui semblait n'être qu'un jeu de séduction se mue rapidement en un labyrinthe de manipulations, de désirs interdits et de secrets dangereux. Sous le soleil écrasant du désert, chaque sourire dissimule une trahison. Juniper, Liam, Kayla et Ellie découvrent alors que l'amour, la jalousie et la soif de contrôle peuvent tout consumer... et que certaines vérités brûlent plus fort que le feu.